Se lleva a cabo la Gala del MET en Nueva York

En el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se realizó esta noche una de las reuniones de moda más importantes del año: la MET Gala. Este año el tema es "An Anthology Of Fashion", continuación de la del año pasado "In America Of Fashion"

Mayo 2, 2022 | 23:01 hrs

