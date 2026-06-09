¿Qué Calles Hay Protestas de Maestros en Centro de Monterrey Hoy? Así los Cierres y Bloqueos

Un grupo de maestros jubilados del ISSSTELEÓN salió a las calles del Centro de Monterrey para manifestarse y exigir una solución a los adeudos que, aseguran, mantienen las autoridades con miles de pensionados.

Desde temprana hora, los docentes se concentraron en las inmediaciones de las oficinas de ISSSTELEÓN, donde realizaron una protesta pacífica para demandar el pago de retroactivos y otros compromisos pendientes relacionados con sus pensiones.

¿Qué calles permanecieron bloqueadas?

La movilización generó cierres y complicaciones para los automovilistas en distintos cruces del primer cuadro de la ciudad. Entre las vialidades afectadas estuvieron Pino Suárez a la altura de Matamoros, Cuauhtémoc a la altura de Juan Ignacio Ramón y Padre Mier, además de un tramo de la avenida constitución por donde se ingresa al centro de la ciudad, donde los manifestantes se apostaron para hacer visible su inconformidad.

Los jubilados señalaron que han sostenido reuniones y mesas de diálogo en busca de una solución definitiva; sin embargo, aseguran que los pagos continúan sin concretarse, por lo que decidieron regresar a las calles para presionar a las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito de Monterrey implementaron operativos para desviar la circulación y reducir las afectaciones a conductores y usuarios del transporte público que transitaban por la zona.

Los manifestantes advirtieron que continuarán con sus acciones de protesta mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas.