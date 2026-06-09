¿Qué Calles Hay Protestas de Maestros en Centro de Monterrey Hoy? Así los Cierres y Bloqueos

Maestros jubilados del ISSSTELEÓN realizaron este lunes una serie de bloqueos en calles del Centro de Monterrey para exigir el pago de adeudos relacionados con sus pensiones y prestaciones.

Calle cerrada en el centro de MonterreyFoto: N+

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Cierres en el Centro de Monterrey por protestas de maestros jubilados del ISSSTELEÓN. Conoce las calles afectadas y el motivo de su lucha.

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