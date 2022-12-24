Osos Polares en Canadá Mueren Más Rápido de lo Pensado

Los osos polares del norte de Canadá están murieron en grandes cantidades y a un ritmo inusitado. Esta es la conclusión a la que ha llegado un nuevo estudio realizado por el gobierno canadiense sobre este emblemático cazador del Ártico.

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Según el estudio realizado en la bahía canadiense de Hudson, en la parte menos septentrional de la región, las hembras y sus oseznos son quienes enfrentan las mayores dificultades.

Durante varias inspecciones aéreas realizadas en la bahía de Hudson en 2021, los científicos calcularon que había 618 osos en la región. En 2016, durante el último censo que se había hecho en la zona, los investigadores calcularon que había 842 especímenes.

Oso polar captado en Svalbard, en 2013. Foto: AFP | Archivo

Oso polar en Svalbard, Noruega, captado en 2013

"El declive real es mucho mayor de lo que habría esperado", declaró Andrew Derocher, profesor de la Universidad de Alberta. El profesor de Biología, que no participó en el estudio, ha analizado a los osos de la bahía de Hudson por casi 40 años.

Desde los años ochenta del siglo XX, el número de osos polares se ha reducido en casi un 50%. El hielo que resulta indispensable para su supervivencia está desapareciendo.

Cada año, el casquete polar se retrae durante el verano, cuando se presentan las mayores temperaturas, y vuelve a formarse a lo largo del invierno. Este es el medio natural de los osos polares, quienes cazan focas a través de los agujeros en el hielo.

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No obstante, el Ártico se ha calentado el doble de rápido que el resto del mundo, debido al cambio climático. Esto provoca que el hielo marino no retome la amplia superficie de los inviernos anteriores.

Como resultado, los osos polares cuentan con menos hielo para cazar, reproducirse y vivir.

Ante los dramáticos cambios que se viven en en el Ártico, los más vulnerables son las hembras y los osos jóvenes. Ellas emplean mucha energía amamantando a los oseznos; ellos son incapaces de sobrevivir periodos tan prolongados sin suficiente comida.

Los osos polares dependen del hielo para sobrevivir. Foto: Pexels | Archivo

"Estos son los tipos de osos que siempre hemos predicho que se verían afectados por los cambios en el medio ambiente", señaló Stephen Atkinson, quien es el principal autor del estudio. "Simplemente hay menos osos jóvenes que sobrevivirán y se convertirán en adultos", agregó.

La muerte de los osos jóvenes plantea un genuino problema para la especie asentada en la bahía de Hudson. Los científicos temen que la especie abandone la zona al volverse inviable su supervivencia en ella.

Con información de AP