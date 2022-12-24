Osos Polares en Canadá Mueren Más Rápido de lo Pensado

Un nuevo estudio revela que los osos polares están muriendo a un ritmo acelerado al norte de Canadá

Oso polar captado en Svalbard, Noruega, en 2013Los osos polares de Canadá mueren de forma acelerada. Foto: AFP | Archivo
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