Podcast Política Déjà Vu: ¿Por Qué Donald Trump Quiere Groenlandia?

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre el conflicto por Groenlandia y por qué el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, quiere la isla.

Ayer, altos funcionarios de Dinamarca y Groenlandia se reunieron con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de estado, Marco Rubio, para discutir un tema urgente: las ambiciones de Donald Trump por el territorio de Groenlandia, que es parte del reino de Dinamarca.

La historia de las ambiciones de Estados Unidos por Groenlandia se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos negoció con Dinamarca, para que Groenlandia fuera más independiente y así Estados Unidos pudiera evitar que los alemanes se metieran en el territorio, además de que tendrían acceso a las estaciones meteorológicas. Gracias a ellas, el famoso desembarco de Normandía fue un éxito, que cambió el destino de la guerra.

Después de la guerra, Groenlandia volvió a ser parte de Dinamarca como antes, pero se quedó la espinita entre altos mandos estadounidenses, que por años intentaron hacerse de este territorio. En 1946, Estados Unidos ofreció comprar Groenlandia, a lo que recibió un rotundo “no” de Dinamarca. Y la conversación se abandonó… Hasta ayer.

En este nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, Fernanda Caso platicó con Mauricio Meschoulam, analista de asuntos internacionales, columnista, profesor de la Universidad Iberoamericana, colaborador de N+ Foro, sobre las raíces de este conflicto. ¡No te lo pierdas!

