Suben a Más de 100 los Casos Confirmados de Sarampión en el Estado de Puebla

Este lunes 23 de febrero de 2026 se reportó un ligero repunte en los casos de sarampión positivos en la entidad poblana, confirmándose la existencia de 102 pacientes con esta enfermedad.

De acuerdo con el último Reporte Epidemiológico de Sarampión publicado por la Secretaría de Salud del estado de Puebla se ha descartado en 144 pacientes, mientras que más de 300 personas continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

Superan los 100 casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla

Según las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este lunes 23 de febrero, subieron a 102 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.

De dichos pacientes, 52 son hombres mientras que 50 son mujeres, de los cuáles 97 se encuentran distribuidos en diez municipios de la entidad poblana, mientras que cinco están en otros estados, pero fueron diagnosticados en Puebla.

Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 144 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 333 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.

Recomendaciones para prevenir el contagio de sarampión

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud de Puebla emitió las siguientes medidas preventivas para evitar el contagio de sarampión:

Vacunación conforme a la campaña correspondiente

Lavado frecuente de manos

Realizar estornudo de etiqueta

Uso de cubrebocas en lugares cerrados

No automedicarse

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas

Decenas de Casos de Sarampión Confirmados en Puebla durante Febrero de 2026

Cabe destacar que para evitar la propagación de la enfermedad, el fin de semana, la dependencia estatal llevó a cabo una jornada de vacunación en los mercados Independencia y Zapata, así como plazas comerciales y espacios públicos de alta afluencia en la capital poblana.

