Catean 15 Inmuebles Presuntamente Relacionados con el Robo de Autopartes en Puebla

Este viernes 17 de octubre de 2025, fueron cateados 15 inmuebles de la zona de la 46 Poniente en la colonia Cleotilde Torres de la ciudad de Puebla, por estar presuntamente relacionados con el robo y comercialización de autopartes.

En dichas revisiones derivadas de diversas denuncias por el delito antes mencionado, se aseguraron diversas autopartes, engomados y placas, todas con reporte de robo.

Catean inmuebles en la 46 Poniente de Puebla y aseguran autopartes, engomados y placas robadas

En cumplimiento a diversos mandatos otorgados por la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ejecutó cateos en 15 inmuebles ubicados en la zona de la 46 Poniente, en la colonia Cleotlide Torres de la capital poblana.

Derivado de diversas denuncias por robo de autopartes que indicaban que en diversos puntos de la zona se comercializaban con la mismas, se realizaron acciones de investigación que derivaron en la solicitud de cateos a varios comercios dando como positivo el aseguramiento de placas, autopartes, engomados y placas VIN, entre otras cosas, todos con reporte de robo.

Con un estado de fuerza conformado por 110 elementos, la FGE Puebla desplegó un operativo estratégico y coordinado para asegurar los inmuebles, preservar los indicios y fortalecer las investigaciones relacionadas con la sustracción y venta de autopartes robadas.

Roban llantas de un vehículo en la Unidad Volkswagen 2 San Pedro Cholula

Sobre tabiques dejaron una camioneta en el Circuito Obreros Independientes de la Unidad Volkswagen 2, del municipio de San Pedro Cholula.

El vehículo estaba dentro de la jaula y los ladrones la abrieron para posteriormente cometer el ilícito y retirarse.

