Suben a Más de 60 los Casos Confirmados de Sarampión en el Estado de Puebla

Este jueves 12 de febrero de 2026 la Secretaría de Salud del Estado de Puebla dio a conocer que subieron a 66 los casos confirmados de sarampión en la entidad poblana.

De acuerdo con la dependencia, se ha descartado esta enfermedad en más de 100 pacientes, mientras que más de 200 personas continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este sábado, subieron a 66 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.

De dichos pacientes, 30 son hombres mientras que 36 son mujeres, de los cuáles 62 se encuentran distribuidos en ocho municipios de la entidad poblana, mientras que cuatro están en otros estados, pero fueron diagnosticados en Puebla.

Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 102 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 209 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.

Centros de vacunación contra el sarampión en zona la conurbada de Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, en Puebla capital existen más de 50 puntos donde se aplica la vacuna contra el sarampión.

Para conocer la ubicación y los horarios del punto de vacunación más cercano, fue publicado el mapa interactivo para conocer dónde se ubica cada centro de salud del país; en la plataforma ¿Dónde me vacuno? se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para conocer el centro de vacunación correspondiente.

Ausentismo y Uso de Cubrebocas ha Generado el Brote de Sarampión en Puebla

La herramienta muestra días, horarios y ubicación precisa de cada centro de salud. Además tiene acceso a los mapas desde un celular para mayor comodidad.

