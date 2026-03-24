Un Abogado Fue Asesinado Frente a su Hijo al Interior de un Automóvil en Zacatelco, Tlaxcala
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Un hombre fue asesinado con varios disparos de arma de fuego en Tercera Sección de Guardia, de Zacatelco en Tlaxcala.
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Alrededor de las 6:40 de la mañana de este martes 24 de marzo, un abogado identificado como Efrén Amaro "N" fue asesinado a balazos cuando se encontraba en el asiento del conductor de su automóvil, en el municipio de Zacatelco en Tlaxcala.
El ataque directo ocurrió en la Privada Ciencias de la Salud, a la altura del número 15, en la Tercera Sección de Guardia del municipio. Ahí fue baleado el hombre cuyos restos terminaron al interior del vehículo.
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Muere hombre acribillado dentro de su coche en Zacatelco
Efrén Amaro "N" había salido de su domicilio cuando fue interceptado por al menos dos hombres en motocicleta, quienes realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra la ventanilla del automóvil.
De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables huyeron con rumbo desconocido, luego del ataque directo ocurrido muy cerca de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Investigan homicidio del abogado Efrén Amaro en Zacatelco, Tlaxcala
Agentes de la Policía de Investigación, así como peritos del Instituto de Ciencias Forenses de Tlaxcala (INCIFO), acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Autoridades investigan el móvil del ataque directo que podría estar relacionado con la profesión de la víctima.
Los uniformados confirmaron el hallazgo de un hombre muerto, con varios impactos de bala, por lo que se inició la investigación por el delito de homicidio calificado.
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Con información de N+
JAPR