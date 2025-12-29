Choca Patrulla de la Policía Municipal contra un Auto Particular en Puebla

Un fuerte accidente vehicular se registró en el cruce del Bulevar Norte de Puebla y la 2 Poniente; en el percance está involucrada una patrulla de la Policía Municipal, y un auto particular color guinda.

Al punto acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) para el auxilio de los afectados, mientras que paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas SUMA atienden a por lo menos dos lesionados.

Atienden a lesonados por accidente entre un coche y una patrulla en Bulevar Norte de Puebla

El fuerte choque provocó severos daños en ambas unidades, principalmente en el auto particular que terminó proyectado e impactado contra la infraestructura urbana.

A pesar de las afectaciones a la circulación, no hay elementos de tránsito que ayuden a regular el flujo vehicular y asegurar la zona para la atención de personas lesionadas. Se recomienda tomar vías alternas.

Noticia en desarrollo