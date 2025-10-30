Tráiler Doble Remolque Sale del Periférico de Puebla y se Incendia

La noche de este viernes 30 de octubre de 2025 un fuerte accidente se registró en el Periférico Ecológico de Puebla a la altura de Flor del Bosque, protagonizado por un tráiler de doble remolque que incluso empezó a incendiarse.

La unidad se salió del camino y quedó atravesada bloqueando el paso de los carriles en ambos sentidos mientras empezó a sacar humo de su interior.

Tráiler se sale del camino y se incendia sobre Periférico Ecológico de Puebla

Un tráiler doble remolque salió del camino y comenzó a incendiarse en la Carretera Internacional Periférico Ecológico de Puebla.

Usuarios de la carretera estatal reportaron que la unidad invade dos carriles de la vialidad y el camellón central a la altura del residencial Flor del Bosque.

De acuerdo con los primeros reportes el chofer de la unidad perdió el control cuando circulaba con sentido a Amozoc, y el tráiler con doble remolque se comenzó a incendiar.

Se reporta tráfico lento en ambos sentidos del Periférico Ecológico de la ciudad.

Muere persona en accidente vehicular en San Mateo Mendizábal, Amozoc

Una persona lamentablemente perdió la vida en la calle 3 Sur de San Mateo Mendizábal en Amozoc a la altura del puente principal.

El hecho ocurrió la mañana del 30 de octubre aparentemente por un accidente vehicular en el que un auto compacto con placas txr482a golpeó contra el muro de concreto hidráulico en el camellón. La unidad siniestrada presentó severos daños en la parte frontal y en el motor.

Muerto Prensado por Accidente Choque en la 3 Sur de San Mateo Mendizábal

El cuerpo fue cubierto y el lugar abanderado por policías estatales de caminos en las unidades 4222 y 2274, quienes procedieron al acordonamiento en espera del levantamiento del cadáver. El accidente generó carga vehicular en sentido a la federal a Tehuacán.

