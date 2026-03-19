Conductor Circula en Sentido Contrario y Provoca Carambola en el Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este 19 de marzo se registró un accidente sobre el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del Boulevard Forjadores, esto debido a que un conductor manejaba su automóvil en sentido contrario, presuntamente porque estaba en estado de ebriedad.

El percance ocurrió en el carril de alta circulación donde tres vehículos se involucraron en una carambola ocasionada por un auto compacto que circulaba en sentido contrario en esta vialidad de alta velocidad.

Afectado relata cómo fue el accidente en Periférico Ecológico por conductor manejando en sentido contrario

De acuerdo a Axel, uno de los automovilistas afectados, los vehículos se empezaron a enfrenar, por lo que él pisó el freno, pero la mujer que manejaba detrás no alcanzó a detener por completo la marcha y se impactó contra su unidad, mientras que otro automóvil la chocó a ella. Segundos después se dieron cuenta que venía un carro circulando en sentido contrario.

Noticia relacionada: Se Extravió la Gatita de la Familia que se Accidentó con el Auto que Terminó Colgado en Puebla

En el auto negro que circulaba en sentido contrario se observó a un tripulante en el asiento del copiloto dormido, pero bajo aparente influjo de alcohol o alguna sustancia. De acuerdo al testigo, el conductor también venía en presunto estado de ebriedad.

Axel mencionó que afortunadamente el conductor detuvo su marcha antes de provocar algún otro accidente, el cual pudo terminar en una tragedia, ya sea para los que iban a bordo de esa unidad o para personas ajenas.

Vuelca Camioneta con Estudiantes que se Dirigían a un Evento Deportivo en Puebla

Tráfico en Periférico Ecológico de Puebla por conductor circulando en sentido contrario

Personal de Proximidad Vial, Policía Estatal de Caminos y aseguradoras arribaron al Periférico Ecológico para atender el choque múltiple y abanderar la zona, minutos más tarde llegaron grúas para el arrastre de las unidades afectadas.

Afortunadamente este incidente vial provocado por una impudencia, no dejó personas lesionadas de gravedad, sin embargo, sí hubo daños materiales.

El Periférico Ecológico a la altura del Boulevard Forjadores registró tráfico desde Camino Real a Cholula en sentido a la Autopista México-Puebla, debido a este accidente.

Historias recomendadas:

Con información de Maribel Espinoza

MCS