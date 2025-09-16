Automóvil se Sale del Camino y Termina Volcado en Carretera de Puebla

La tarde de este martes 16 de septiembre se registró un aparatoso accidente en la carretera Teziutlán-Nautla a la altura del kilómetro 005+700 luego de que un automóvil se saliera del camino y terminara volcado.

Hasta el momento se desconoce cómo se originó el accidente, cuántas personas iban dentro y su estado de salud, información que se espera revelen las autoridades más adelante.

Hay cierre parcial de circulación en carretera Teziutlán-Nautla tras volcadura

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras fueron los encargados de atender el accidente carretero, reportando que realizaron un cierre parcial de circulación en la carretera Teziutlán-Nautla en lo que se retira la unidad siniestrada.

En la fotografía compartida en redes sociales se puede observar un automóvil completamente volcado varios metros lejos del asfalto de la vialidad, mientras que un oficial está acercándose para verificar el accidente.

Un fatal accidente se registró la mañana de hoy en la Autopista México-Tuxpan a la altura del kilómetro 181 dejando como saldo a tres personas sin vida y otra más lesionada.

De acuerdo con los reportes, un tractocamión tipo cisterna y un vehículo sedán protagonizaron un choque a la altura del municipio de Venustiano Carranza en Puebla.

La unidad pesada impactó al automóvil dejándolo totalmente destrozado y fuera del camino en dicha vialidad, afortunadamente ésta no presentó fuga de gas.

