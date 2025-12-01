Muere Hombre de la Tercera Edad en Calles del Centro Histórico de Puebla

La tarde de este lunes 1 de diciembre cuerpos de emergencia se movilizaron al Centro Histórico de la ciudad de Puebla, por el reporte de una persona inconsciente en vía pública. Se trata de un hombre de 70 años quien murió sobre la 7 Oriente de la capital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) acordonaron la vialidad, entre las calles 2 y 4 sur para comenzar con las diligencias por la muerte de un masculino sobre la banqueta.

Muere hombre de la tercera en la 7 Oriente del Centro Histórico de Puebla

Al lugar acidieron paramédicos para atender la emergencia, sin embargo, el varón de 70 años de edad ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para el levantamiento de cadáver.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima, y las causas que le habrían provocado la muerte cerca del medio día de este lunes, a una calle y media del Bulevar 5 de Mayo en Puebla.

Un hombre perdió la vida presuntamente por causas naturales en calles del centro de Puebla

Se presume que el hombre habría sufrido complicaciones en su salud, y fallecido por un infarto al miocardio en pleno Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Testigos refieren que la víctima caminaba por la calle cuando comenzó a sentirse mal y se desvaneció. Se descarta que se haya tratado de una persona quien vivía en situación de calle.

