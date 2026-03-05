Atacan con Palos a Personal de Movilidad por el Aseguramiento de un "Taxi Pirata" en Puebla

Un ataque con palos sufrió personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte la mañana de este jueves 5 de marzo, durante los operativos implementados contra los taxistas "pirata" que operan principalmente en el Periférico de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad irregular fue asegurada y durante su arrastre al corralón en la zona de la Colonia San Miguel, trabajadores de la dependencia fueron emboscados y golpeados sobre Camino al Batán, por un grupo de choque conformado presuntamente por comerciantes.

Dos heridos de gravedad deja ataque con palos a unidad de Movilidad y Transporte en Camino al Batán de Puebla

Así lo confirmó el subsecretario de Movilidad y Transporte, Juan Manuel Vega Rayet para NMás Puebla, quien aclaró que se han encontrado con resistencia de grupos violentos ante los operativos para disuadir la operación de choferes que no están regularizados con el programa de movilidad temporal.

Agresión contra Personal de Movilidad y Transporte Deja Dos Heridos de Gravedad

De acuerdo con una grabación captada por testigos, fueron varios sujetos quienes con palos comenzaron a golpear la camioneta oficial de la dependencia, y agredieron a los dos trabajadores que circulaban a bordo.

Detienen a siete por agresión contra personal de Movilidad y Transporte durante operativo contra taxis "pirata" en Puebla

El saldo del ataque es de dos hombres con heridas de gravedad, uno de ellos con riesgo de perder el ojo, y siete personas detenidas, luego de una persecución ejecutada por elementos de la Policía Estatal.

De acuerdo con reportes en redes sociales, la movilización policial culminó en la zona del Periférico Ecológico, a la altura del Bulevar Carmelitas de Puebla. Se espera actualización del caso y que se haga justicia para los trabajadores lesionados este jueves.

