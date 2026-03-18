Sujeto Golpea a un Hombre hasta Matarlo en Puebla; Pasará Más de 30 Años en Prisión

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Aldo “N” por el delito de homicidio calificado ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla.

Asimismo, la autoridad judicial ordenó el pago de la reparación del daño por gastos funerarios, reparación del daño moral equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la indemnización correspondiente en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Sentencian a Aldo “N” por homicidio de hombre en colonia Miguel Hidalgo de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Aldo “N”, de 33 años de edad, responsable del delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos en la colonia Miguel Hidalgo, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con la investigación, el 12 de marzo de 2023, aproximadamente a las 23:30 horas, la víctima se encontraba en la calle Aarón Merino Fernández esquina con Lázaro Cárdenas, cuando fue alcanzada por el hoy sentenciado y otros sujetos.

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En el lugar lo agredieron físicamente con puñetazos, patadas y objetos contundentes como piedras y blocks, provocándole múltiples lesiones en la cabeza y el rostro que lo dejaron inconsciente. Posteriormente, la víctima perdió la vida a consecuencia de dichas agresiones.

El pasado 17 de marzo durante la audiencia de individualización de sanciones, el órgano jurisdiccional impuso al sentenciado una pena privativa de libertad de 35 años de prisión, además de ordenar los pagos antes mencionados.

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Vinculan a proceso a Víctor “N” por homicidio en Izúcar de Matamoros, Puebla

Este mismo miércoles la FGE Puebla informó que un juez de control determinó vincular a proceso a Víctor “N”, de 22 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos en el municipio de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 21 de octubre de 2022 la víctima se encontraba sobre el camino Atzala–San Nicolás Tolentino, a la altura del paraje conocido como “El Potrero”, en la localidad de Atzala, cuando el imputado arribó al lugar acompañado de otra persona a bordo de una motocicleta.

En ese momento, presuntamente agredió a la víctima con un arma punzocortante en el cuello, provocándole lesiones que le ocasionaron la pérdida de la vida.

El pasado 11 de marzo agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del sujeto, quien fue puesto a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros.

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Con información de N+

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