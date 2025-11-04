María Fernanda y Diana Estrella Llevan Más de un Año Desaparecidas en Puebla; Ya Hay un Detenido

A más de un año de la desaparición de dos jóvenes identificadas como María Fernanda Guerrero Barajas y Diana Estrella Olmos Pérez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la detención de un hombre de nombre Alejandro "N" por su presunta participación en el delito.

Las mujeres fueron vistas por última vez el 3 de marzo de 2024 en la colonia Lomas de Coyopotrero de la capital poblana; al no regresar a casa, familiares de las víctimas dieron aviso a las autoridades por lo que se emitieron los boletines de búsqueda correspondientes y se dio inicio a una carpeta de investigación.

Luego de las pruebas recabadas, se dio a conocer que Alejandro "N" se encontraba con María Fernanda de 31 años de edad y Diana Estrella de 24 años en un domicilio ubicado en la colonia antes referida, antes de que ya no se supiera del paradero de ellas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual llevaron acabo este 4 de noviembre de 2025. Alejandro "N" fue puesto a disposición del Juez de Control quien determinara su situación jurídica por el delito de desaparición cometida por particulares agravada.

Boletín de búsqueda: María Fernanda Guerrero Barajas desaparecida en Puebla

María Fernanda Guerrero Barajas desapareció a la edad de 31 años de edad el 3 de marzo de 2024, aunque en un principio se había dicho que había sido vista por última vez en la colonia San Jerónimo Caleras, las autoridades confirmaron que ya no se supo de su paradero luego de verla junto a otra joven y un hombre en la colonia Lomas de Coyopotrero.

Al momento de la desaparición, la mujer vestía un top color blanco, una falda blanca, un saco negro brillante y unos tenis blancos. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la ceja, en el pómulo, en el brazo y en la rodilla, todas del lado derecho; Además tiene un lunar en la parte superior derecha del pecho y otro en la parte superior del labio izquierdo.

También, se puede identificar a María Fernanda por los siguientes tatuajes: Leyenda "Baalam" en la clavícula derecha, cabeza de un panda en la muñeca derecha y de la imagen de la Santa Muerte en la pantorrilla derecha.

La mujer mide aproximadamente 1.63 metros de altura, es de tez blanca y complexión robusta, su cabello está teñido de rojo y sus ojos son color verde claro.

Continúa búsqueda de Diana Estrella Olmos Pérez, desaparecida en Puebla

Diana Estrella Olmos Pérez tenía 24 años de edad al momento de su desaparición, fue vista por última vez junto a María Fernanda y Alejandro "N" en un domicilio de la colonia Lomas de Coyopotrero el 3 de marzo de 2024.

La joven mide 1.60 metros de altura, tiene tez morena clara, cabello color castaño claro y ondulado, sus ojos son cafés oscuros y tiene complexión delgada.

Como señas particulares tiene una cesárea en el estómago en en forma lineal de aproximadamente 10 centímetros, tiene un tatuaje de cuatro estrellas de colores en la clavícula del lado izquierdo, otro de una calavera con rosas en la pierna y uno más de un muñeco en la espalda a la altura de la cadera.

Actualmente se desconoce el paradero de las dos mujeres, sin embargo el caso sigue en investigación y se espera obtener más información una vez obtenida la detención de Alejandro "N", quien es sospechoso del hecho.

Con información de Maggie Castillo

MCS