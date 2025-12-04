Activan Protocolos de Emergencia por Ruptura de Ductos de Combustible en la Sierra de Puebla

Autoridades del municipio de Ahuazotepec, en la Sierra Norte de Puebla, activaron operativo de emergencia tras recibir el reporte de la ruptura del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comunidad de Beristain, sobre la calle 27 de Septiembre.

El aviso alertó a corporaciones municipales, quienes de inmediato se trasladaron a la zona para evaluar el riesgo y prevenir alguna situación mayor.

Implementan perímetro de seguridad en Ahuazotepec por fuga de vapores de combustible

Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil implementaron perímetro de seguridad, evacuaron a familias cercanas y suspendieron el paso vehicular para evitar incidentes, debido a la presencia de vapores de combustible.

Minutos después arribó personal especializado de Pemex, quienes realizaron trabajos técnicos para sellar la fuga y controlar la presión del ducto.

Logran contención de fuga de combustible en Beristain, comunidad de Ahuazotepec en Puebla

También se sumaron cuerpos de emergencia del municipio de Huauchinango, apoyando en labores de contención y verificación del terreno.

Autoridades informan que no se registraron personas lesionadas, sin embargo, mantienen el operativo de vigilancia para garantizar que no existan riesgos adicionales.

El incidente se presume está relacionado con posible toma clandestina, aunque será Pemex quien determine las causas reales tras la evaluación correspondiente.

Con información de Franco Arteaga

