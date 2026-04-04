Alertan por Fuertes Lluvias y Granizo por Frente Frío Número 43 en Puebla
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Autoridades informaron que se esperan fuertes vientos, lluvias y hasta caída de granizo en Puebla por la llegada del Frente Frío Número 43.
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A pesar de que la primavera ya inició, el clima gélido continuará en el estado de Puebla con la llegada del Frente Frío número 43 que atravesará por seis regiones de la entidad.
En N+ Puebla te explicamos los fenómenos meteorológicos que se esperan en territorio poblano, así como las recomendaciones de las autoridades a la ciudadanía para evitar una tragedia.
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Pronostican vientos, lluvias y granizo por Frente Frío número 43 en Puebla
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informa que el Frente Frío número 43 afectará al estado durante el domingo 5 y lunes 6 de abril.
De acuerdo con las autoridades, se esperan lluvias de ligeras a moderadas sobre las Sierras Norte, Nororiental y Negra, así como vientos de 30 a 35 kilómetros por hora.
Además, el domingo 5 de abril se prevén lluvias de moderadas a fuertes sobre Atlixco, Angelópolis, Valles Centrales, Sierras Norte y Nororiental, así como actividad eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Recomendaciones de las autoridades a la ciudadanía por Frente Frío número 43 en Puebla
Ante el inminente paso del Frente Frío número 43 por seis regiones del estado de Puebla, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones a la ciudadanía para evitar una tragedia:
- Extremar precauciones al conducir.
- No cruzar cauces de ríos.
- Asegurar techos y objetos que puedan caer.
Asimismo, piden a los poblanos que en caso de estar inmiscuidos o presenciar una emergencia, reportarlo a los números de emergencia 089 y 911.
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Con información de N+
GMAZ