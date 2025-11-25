Sentencian a Sujeto por Asesinar a un Hombre y Lesionar a una Mujer en Puebla

Este lunes 24 de noviembre de 2025, Alfonso “N” fue sentenciado a más de 23 años de prisión por los delitos de homicidio contra un hombre y lesiones calificadas contra una mujer en la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla.

Además de la condena privativa de libertad, al hoy sentenciado también se le ordenó cubrir todo lo relacionado con la reparación del daño moral y material.

Noticia relacionada: Detuvieron en Guanajuato a Probable Responsable del Asesinato de una Mujer en Puebla

Alfonso “N” es sentenciado por homicidio y lesiones en la colonia Miguel Hidalgo de Puebla

El 6 de octubre de 2019, el hoy sentenciado presuntamente ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Puebla, donde habría lesionado con instrumento punzocortante a dos moradores, una mujer y un hombre quien perdió la vida.

Sin embargo, la persona no pudo escapar ya que fue asegurada por vecinos del lugar siendo entregada a elementos de la Policía Municipal de Puebla.

El Tribunal de Enjuiciamiento tuvo por acreditada la responsabilidad de Alfonso “N”, por lo que determinó una sentencia de 23 años, 11 meses, 10 días de prisión por ambos delitos, así como la reparación del daño moral y material.

Localizan ileso a joven víctima de secuestro virtual en Puebla

Este mismo lunes la FGE Puebla logró ubicar ileso a un joven víctima de secuestro virtual en la capital poblana, evitando que su familia realizara el pago exigido por los responsables.

El 21 de noviembre de 2025, la víctima recibió una llamada en la que un individuo le aseguró que su número telefónico estaba siendo utilizado para cometer fraudes y extorsiones. A través de este engaño, el sujeto consiguió que el joven proporcionara su código de acceso a WhatsApp y lo mantuvo incomunicado.

De manera simultánea, la madre del joven recibió una llamada vía WhatsApp desde el número de su hijo, donde un hombre que se identificó como presunto integrante de una célula delictiva afirmó tenerlo secuestrado y exigió 500 mil pesos como supuesto rescate.

Tras lo ocurrido, la madre acudió a la FGE Puebla, donde recibió atención y acompañamiento especializado, lo que permitió evitar cualquier pago.

Mariano Guadalupe "N", Homicida Detenido que Era Objetivo Prioritario de FBI

De inmediato, se activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al joven en buen estado de salud en las inmediaciones de una plaza comercial en la ciudad de Puebla, donde fue resguardado y posteriormente reintegrado con su familia.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ