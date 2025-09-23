Someten a Tres Familias en su Propia Casa durante Asalto Masivo en Fraccionamiento de Puebla

Cuatro sujetos fuertemente armados cometieron un asalto múltiple a tres casas del Fraccionamiento El Rocío ubicado en el municipio de Atlixco, Puebla.

La madrugada del 23 de septiembre, alrededor de las 2:00 de la mañana, el comando armado llegó al Libramiento Puebla- Izúcar de Matamoros en La Trinidad Tepango, a la altura del Puente Cantarranas II, aproximadamente a 2 kilómetros de El Cristo.

Los sujetos aprovecharon que el guardia de seguridad no se encontraba en la caseta de vigilancia, porque la había fumigado, y cortaron la malla ciclónica para entrar al fraccionamiento.

Cuando se encontraron con el vigilante lo golpearon, lo amarraron de pies y manos y lo amenazaron para que entregara unas llaves, por lo que un familiar de las víctimas aseguró lo siguiente.

Venían con preguntas muy especificas, ya sabían a lo que venían

Posteriormente los hombres armados se dirigieron a un domicilio, tocaron la puerta y al abrir, encañonaron a los residentes y los amarraron para que no se resistieran al asalto.

Los delincuentes obligaron a las víctimas a que les dieran las llaves de una camioneta color blanco con placas UBC071-B, y comenzaron a cargarla con todo lo que veían a su alcance.

Cuatro sujetos armados cometen asalto múltiple en casas de Atlixco. Foto: Cristóbal Lobato | N+

Una vez consumado el primer robo, se fueron contra otra vivienda donde utilizaron el mismo modus operandi y despojaron a la familia de una camioneta color gris sin placas de circulación.

De igual forma, los ladrones se robaron lavadoras y más electrodomésticos de este domicilio, sin embargo, eso no fue suficiente para ellos.

Los cuatro delincuentes procedieron a ir a una tercera vivienda de donde robaron electrodomésticos, joyas y dinero en efectivo.

Roban electrodomésticos, dinero y dos camionetas en casas de Atlixco. Foto: Cristóbal Lobato | N+

Los hampones lograron llevarse un monto millonario entre las dos camionetas, las lavadoras, aspiradoras, pantallas, microondas, licuadoras, taladros, joyas y más artículos de valor.

Los primeros reportes indican que los ladrones quienes vestían de negro y estaban encapuchados, probablemente ya habían entrado al Fraccionamiento El Rocío con anterioridad.

Robo a casa habitación en Fraccionamiento El Rocío de Atlixco, Puebla. Foto: Cristóbal Lobato | N+

Por la forma en cómo actuaron los delincuentes, presumen que desde hace meses tenían estudiados todos los movimientos, incluso un familiar de una de las víctimas mencionó lo siguiente.

Sí se tiene la sospecha que es alguien que conoce perfectamente el manejo de aquí.

Las personas afectadas exigen justicia y que las autoridades den con los responsables para que paguen ante la justicia.

Cabe mencionar que ante el reporte del asalto en el Fraccionamiento El Rocío, elementos de seguridad y de la Fiscalía General del Estado, arribaron al sitio para constatar los hechos y dar inicio con las investigaciones correspondientes.

