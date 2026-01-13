Revelan Detalles del Accidente entre Delegado de Bienestar en Puebla y un Motociclista

Un accidente fue protagonizado por un motociclista y Antonio Flores Corona, delgado de la Secretaría de Bienestar de Izúcar de Matamoros en Puebla; Los hechos se salieron de contexto por lo que el funcionario decidió emitir un comunicado al respecto.

La noche del 12 de enero, Toño Corona había finalizado su jornada laboral, por lo que salió en un vehículo de las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) del municipio referido. El delgado se incorporó a la Avenida Oaxaca y realizó una maniobra de vuelta "U" para integrarse al carril contrario de la circulación.

De acuerdo al comunicado de Antonio Flores Corona, el joven motociclista no se percató de dicha maniobra, por lo que terminó impactándose contra el costado de la puerta de su unidad.

Delegado de Bienestar en Izúcar de Matamoros responde acusaciones tras accidente con motociclista

Este hecho fue compartido en redes sociales, sin embargo, la información difundida no era del todo cierta, pues aseguraban que tanto el funcionario como su acompañante se encontraban en estado de ebriedad y no se habían hecho responsables de los daños.

Estas acusaciones fueron desmentidas por el delgado de Bienestar, quien asegura que se mantuvo en el lugar de los hechos en todo momento, asumiendo con responsabilidad la situación en espera del arribo de los elementos de Vialidad Municipal, Seguridad Municipal y de los primeros auxilios. Esto agregó al respecto.

En ningún momento intenté retirarme del sitio, como de manera falsa e irresponsable se ha señalado en algunas notas de carácter amarillista.

Antonio Flores Corona desmiente presunto estado de ebriedad al momento del accidente con un motociclista

Toño Corona aclaró que no se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia como lo han compartido erróneamente en diferentes publicaciones. Además, mencionó que los hechos fueron corroborados por ciudadanos que transitaban por la zona y que las autoridades tomaron los datos pertinentes.

En tanto al joven lesionado, el delegado de la Secretaría de Bienestar confirmó que mantuvo comunicación con su familia quienes accedieron a que fuera atendido en la clínica de su mayor consideración y confianza, brindando en todo momento su disposición para colaborar en lo necesario.

