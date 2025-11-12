¿Qué Pasó a las 11:11? Misterioso Fenómeno Provocó Apagones en Algunas Ciudades del País

Un fenómeno fuera de lo común ocurrió a las 11:11 pm. de la noche del martes 11 de noviembre de 2025 en todo el país. Las cámaras de monitoreo en las capitales de los estados de México, captaron apagones repentinos y variaciones en la luz eléctrica y alumbrado público.

En Puebla, un extraño apagón en un importante sector de la zona conurbada de la capital y San Andrés Cholula fue registrado por las cámaras webcams méxico que transmiten en vivo las 24 horas.

En este video se puede ver la hora: 11 de la noche con 11 minutos de este martes 11 de noviembre y unos resplandores en el firmamento seguidos por un apagón en la zona de Angelópolis.

Durante algunos instantes, se ven únicamente las luces de los vehículos que circulaban.

Fenómeno extraño en todo el país: A las 11:11 las luces parpadearon en las ciudades de México

Puebla no es el único sitio en que se registró este fenómeno ya que la misma empresa de monitoreo mostró que en la Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana también se presentó.

Además, reportes ciudadanos indican que Guanajuato y Tabasco también sufrieron afectaciones al suministro eléctrico a la misma hora, por lo que se espera que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de una explicación sobre lo sucedido en las próximas horas.

Amanece con el cielo “aborregado” en México hoy 12 de noviembre ¿Qué significa?

Esta mañana las cámaras de monitoreo captaron las “pinceladas” de luz al amanecer en distintas ciudades de México. El cielo luce con altocúmulos, que comúnmente se conoce como cielo aborregado.

En la zona de Santa Fe en Ciudad de México, en Querétaro y Puebla, así lució la mañana a la hora en que amaneció este miércoles.

Altocúmulos: Qué Significa Cielo Aborregado o Nubes Globulares

