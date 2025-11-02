Detienen a Tres Sujetos por Presunto Robo de Combustible en Puebla
Araí "N", Alberto "N" y Aldo "N" fueron detenidos en la localidad de "La Preciosita" en Tlahuapan por extracción y traslado ilegal de combustible.
Este domingo 2 de noviembre de 2025 fueron detenidos Araín “N”, Alberto “N” y Aldo “N” por su presunta responsabilidad en el robo de combustible en La Preciosita, comunidad del municipio de Santa Rita Tlahuapan.
En el lugar de los hechos, uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla y la Secretaría de Marina (SEMAR) aseguraron una pipa de gas y una camioneta sin placas de circulación.
Detienen a Araí “N”, Alberto “N” y Aldo “N” por robo de combustible La Preciosita, localidad de Santa Rita Tlahuapan, Puebla
Como parte de su estrategia para combatir al huachicol, elementos de la SSP Puebla y la SEMAR detuvieron a tres hombres presuntamente dedicados a la extracción y traslado de combustible robado.
La acción que tuvo lugar en la localidad La Preciosita, del municipio de Santa Rita Tlahuapan permitió detener a Araí “N”, de 30 años de edad; Alberto “N”, de 25 años; y Aldo “N”, de 23 años.
Conforme a protocolo, los hombres detenidos y los vehículos asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero federal, para ampliar las indagatorias.
Detectan fuga de combustible en río de Xicotepec, Puebla
El pasado 16 de octubre, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla dio a conocer sobre una fuga de combustible detectada en los poliductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan el municipio de Xicotepec, en el tramo Poza Rica-México.
Al percatarse de que el hidrocarburo estaba sobre el cauce del río, las autoridades hicieron el cierre preventivo de las estructuras y se inició el saneamiento del afluente con material oleofílico por parte del personal especializado.
Con información de SSP Puebla
GMAZ