Asesinan con un Balazo en la Cabeza a un Hombre por un Presunto Crimen Pasional en Puebla

Un hombre fue asesinado de un balazo al interior de la Fonda "Teresa" ubicada sobre el Boulevard Forjadores a la altura del Periférico Ecológico en el municipio de Cuautlancingo, Puebla.

La mañana de este 1 de octubre se registró un presunto ataque directo en contra de un masculino que se encontraba desayunando en un negocio de comida de caldos de gallina.

Identifican a hombre muerto al interior de una fonda en Cuautlancingo, Puebla

La víctima fue identificada como Fidel "N" de 52 años de edad, quien recibió un disparo en la cabeza por parte de una persona desconocida.

Testigos del ataque armado reportaron al número de emergencias a un hombre inconsciente con una herida de bala por lo que elementos de seguridad y paramédicos arribaron al comercio.

El cuerpo de emergencia valoró a la víctima, sin embargo, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales pues el balazo dañó su cerebro.

De manera simultanea se tranquilizó a dos mujeres quienes presentaban crisis nerviosa y posteriormente fueron entrevistadas por el personal de atención a víctimas.

Exesposa sospechosa de homicidio de un hombre en fonda de Cuautlancingo, Puebla

Reportes policiacos indican que Fidel "N" ya había sido amenazado de muerte por una mujer, presuntamente por su exesposa ya que estaba en proceso de divorcio, por lo que, una de las líneas de investigación es por crimen pasional.

La Fiscalía General del Estado de Puebla arribó a la Fonda "Teresa" del boulevard Forjadores para recabar las evidencias necesarias para esclarecer el homicidio del hombre.

Mientras que, agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de cadáver para realizar la necropsia de ley, mientras que el Ministerio Público dará inicio a una carpeta de investigación.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Estatal y Policías Municipales de Cuautlancingo realizaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar al homicida quien huyó a un sitio desconocido.

