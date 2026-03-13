Dos Personas Atacan a Balazos a un Hombre en una Cancha de Fútbol de Cholula, Puebla

Este viernes 13 de marzo, un hombre fue atacado a balazos en una cancha de futbol ubicada en la colonia El Molinillo en San Bernardino Tlaxcalancingo del municipio de San Andrés Cholula, Puebla; Más tarde perdió la vida.

De acuerdo a testigos, tres hombres estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en inmediciones de la cancha ubicada en la entre la calle Emiliano Zapata y la calle Café, cuando de un momento a otro, dos de los masculinos sacaron un arma de fuego y comenzaron a disparar en contra de la víctima.

Atacan a balazos a un hombre en una cancha de San Andrés Cholula, Puebla

Los agresores huyeron del lugar y vecinos de la zona quienes e alarmaron por lo sucedido, se acercaron para auxiliar a la persona y dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

La Policía Auxiliar arribó a las canchas de fútbol "El Molinito" y de manera coordinada con paramédicos de San Andrés Cholula, trasladaron a un nosocomio a el hombre de 36 años de edad quien presentaba heridas de bala.

Lamentablemente minutos más tarde se confirmó que la persona había fallecido en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de dicho municipio, por lo que las autoridades procedieron con las diligencias correspondientes.

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Investigan homicidio ocurrido en la colonia El Molinito de San Andrés Cholula, Puebla

La Fiscalía General del Estado fue notificada del asesinato ocurrido durante un ataque armado en la colonia El Molinito y se encuentra investigando las pruebas y videos de cámaras de seguridad para dar con los responsables.

A pesar de este homicidio ocurrido al rededor de las 3:00 de la mañana, la zona de San Andrés Cholula no fue acordonada y se registra sin mayores afectaciones.

Asesinan a Balazos a Mototaxista frente a Cancha de Basquetbol en la Mixteca de Puebla

Las autoridades exhortan a la ciudadania a evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que puedan detonar altercados que terminen con desenlaces fatales.

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Con información de N+

MCS