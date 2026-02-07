Bloquean Autopista de Puebla para Exigir la Liberación de un Hombre Presuntamente Secuestrado

La madrugada de este sábado 7 de febrero de 2026 fue bloqueada la circulación en la carretera Puebla-Córdoba a la altura del kilómetro 166+500, en el paraje conocido como “Las Cocinas” correspondiente al municipio poblano de Acatzingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el cierre fue realizado con llantas en llamas por un grupo de manifestantes quienes exigían la liberación de Erick Rosas Castillo, presuntamente secuestrado en Los Reyes de Juárez.

Noticia relacionada: Manifestantes Cierran Carretera Frente a la Central de Abasto de Puebla

Bloquean carretera Puebla-Córdoba para exigir liberación de un hombre secuestrado

Fue aproximadamente a la medianoche de este sábado que un grupo de personas cerró la circulación con llantas en llamas en la carretera Puebla-Córdoba, cerca del kilómetro 166+500, a la altura del paraje “Las Cocinas” en el municipio de Acatzingo, para exigir la liberación de Erick Rosas Castillo, joven presuntamente secuestrado.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para dialogar con los manifestantes y orientar a los automovilistas para ocupar como ruta alterna la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan.

De acuerdo con los protestantes, el joven presuntamente fue privado de la libertad por un comando armado la tarde del viernes en el municipio de Los Reyes de Juárez, por lo que exigieron la acción inmediata de las autoridades.

Fue al filo de las 08:00 horas cuando se reportó que este grupo de personas se había retirado y el tramo carretero quedaba completamente liberado para el paso vehicular.

Manifestantes bloquean terminal de metrobús en Bulevar Valsequillo de Puebla

El pasado 6 de febrero un grupo de manifestantes bloqueó el paso al metrobús de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la Terminal Valsequillo afectando su funcionamiento.

La administración de RUTA Puebla dio a conocer que dicha terminal y la estación Fragua se encontraban inhabilitadas, reactivando los recorridos en el paradero Arboledas.

Bloqueo por Manifestación de Transportistas en Terminal de RUTA en Bulevar Valsequillo de Puebla

Tras algunas horas de diálogo entre las autoridades y los quejumbrosos, dicha terminal fue liberada y el sistema de transporte público reactivó con normalidad sus funciones.

Historias recomendadas: