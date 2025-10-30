Suman Cuatro Días de Bloqueo por Agricultores en Carretera Federal México-Veracruz y Arco Norte

Por cuarto día consecutivo, campesinos de Tlaxcala se unieron al Paro Nacional Agrícola provocando el cierre total en la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio de Nanacamilpa y en un acceso a la Autopista Arco Norte en Sanctórum y Españita.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras arribaron al tramo cerca del km 071+800 de la carretera Los Reyes-Zacatepec para resguardar la zona y prever algún incidente durante la protesta.

Vías alternas por cierre total en Arco Norte por manifestaciones

Campesinos atravesaron tractores y pidieron la compresión a los automovilistas, mismos que tuvieron que optar por tomar vías alternas y poder llegar a su destino.

En el caso de Arco Norte, se registra el cierre en ambos sentidos a la altura del kilómetro 80 en Tula 1 y en el kilómetro 195 en Sanctórum, estas son las rutas alternas que se encuentran liberadas:

Atlacomulco - Jilotepec, ambos sentidos

Pachuca - Calpulalpan, ambos sentidos.

Última salida dir. a Texmelucan es caseta Calpulalpan.

Dir. Atlacomulco, caseta Texmelucan y Sanctórum cerradas, ingreso hasta caseta Calpulalpan

Noticias relacionada: Continúa Bloqueo en Carretera Federal México-Veracruz por Manifestación de Agricultores

¿Por qué se están manifestando agricultores en Tlaxcala?

Los agricultores señalan que el Gobierno Federal les prometió un precio por el pago de sus cosechas, mismo que presuntamente redujeron, además de un apoyo adicional que no se les ha otorgado.

Los ejidatarios afirman que el acuerdo al que habían llegado anteriormente con las autoridades, no se está cumpliendo por lo que piden nuevamente ser escuchados, pues consideran que no se les está brindando el apoyo que necesitan.

Los manifestantes mencionaron que el maíz que cosechan es vital para todos por lo que piden que se restablezca el precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada, el cual consideran que es un costo justo y redituable.

Además, piden mayor solidarización pues el precio que actualmente están recibiendo presuntamente solo beneficia a empresas que importan los productos cosechados en campos mexicanos.

¿Por Qué Se Están Manifestando los Agricultores contra el SAT?

Paro Nacional Agrícola: Campesinos exigen el pago justo por sus cosechas en Tlaxcala

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que se está llegando a un acuerdo con campesinos de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacan para poder brindarles apoyos económicos, sin embargo, se desconoce si a los campesinos de Tlaxcala ya se les habría ofrecido alguna propuesta.

Mientras tanto, se exhorta a la cidadania a evitar la zona de cierres que se ubican en la carretera federal México-Veracruz a la altura de Nanacamilpa y en la entrada al Arco Norte en Sanctórum.

Historias recomendadas:

Con información de Magie Castillo

MCS