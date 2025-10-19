Desaparece Vehículo con Posibles Víctimas Arrastrado por Corriente de Agua en Presa de Puebla

Este domingo 19 de octubre se confirmó la activación de cuerpos de emergencia para la búsqueda de un vehículo que presuntamente fue arrastrado por la corriente en inmediaciones de la presa de Tenango., en Puebla.

El Gobierno de Puebla a través de la Coordinación de Protección Civil Estatal en Puebla, realizan labores para localizar y extraer una unidad que se encontraría bajo el agua.

Buscan vehículo con patrullajes submarinos en presa de Tenango. Foto: X @PCGobPue

Noticia relacionada: Mueren Dos Primos de 15 y 16 Años Ahogados en la Laguna de Aljojuca

Desaparece vehículo que presuntamente fue arrastrado en la presa de Tenango en Puebla

Los trabajos para la localización de la unidad, comenzaron este domingo en coordinación con la Secretaría de la Marina (Semar) y Cruz Roja Puebla. Con apoyo de personal especializado se realizan patrullajes submarinos para identificar posibles víctimas.

Hasta el momento, se desconoce si había personas a bordo en el momento en que la unidad desapareció arrastrada por la corriente del agua en la prese de Tenango en Puebla. Las labores de búsqueda continúan.

Cuatro Personas Murieron Dentro de un Automóvil en Valsequillo

Historias recomendadas:

Con información de PC

JAPR