Abandonan Cuerpo de un Hombre Muerto y Sin Ropa en Carretera Federal Puebla-Tehuacán

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 25 y 30 años de edad fue localizado sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, abajo del puente del Periférico Ecológico en el tramo de Amozoc.

Durante la mañana de este 9 de diciembre delincuentes abandonaron el cadáver sin ropa de una persona y huyeron del sitio; Posteriormente, un ciudadano reportó a las autoridades una persona tirada en la vía pública.

Localizan a un hombre muerto abajo del puente del Periférico Ecológico de Puebla

Al lugar arribó la Policía Estatal y Municipal quienes confirmaron el hallazgo de un masculino sin aparentes signos vitales y con visibles huellas de violencia; Además, llegó la Guardia Nacional y Ejercito Mexicano para resguardar el sitio.

Minutos después paramédicos de Protección Civil de Amozoc llegaron para cerciorarse de la muerte de la persona y confirmar las abrasiones por arma punzo cortante en glúteo, espalda y cabeza con huellas de arrastre.

Además, se dio a conocer que a un costado del cuerpo se encontraba una cartulina con aparentes amenazas, por lo que solicitó el apoyo de la Coordinación Especializada quien al arribo le dieron intervención a Perito Criminalista Procesador.

Descripción del hombre hallado sin vida en la carretera federal Puebla-Tehuacán

Posteriormente, personal de UTREC realizó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo)en la ciudad de Puebla. Cabe destacar que el cuerpo era de un hombre de entre 25 y 30 años de edad con las siguientes características:

Complexión: Delgada

Tez: Morena

Cabello: Megro, lacio, corto.

Frente: Pequeña

Cejas: Pobladas, curvilínea

Ojos: Grandes, rasgados.

Nariz: Grande, dorso recto, base ancha.

Boca: Grande, labios gruesos.

Fiscalía abre carpeta de investigación por hallazgo de un cadáver en Puebla. Foto: N+

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, sin embargo se sabe que esta registrado como desconocido número 135/2025/CGEIHD, se espera que en las próximas horas la autoridad de más información.

Con información Cristóbal Lobato

MCS