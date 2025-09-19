Fue Aprehendido en Estados Unidos un Sujeto que Presuntamente Mató a su Prima en Puebla
N+
Las autoridades lograron la aprehensión de Caleb "N" de 29 años de edad en Arizona, por su probable responsabilidad en un feminicidio en Puebla.
COMPARTE:
El pasado 9 de mayo de 2021, una mujer que caminaba sobre la carretera federal Atlixco – Izúcar de Matamoros en Puebla, fue interceptada por Caleb "N", quien presuntamente utilizó un objeto sólido para golpearla en la cabeza, provocándole la muerte de forma violenta.
La víctima, fue identificada como prima del agresor, quien abandonó el cuerpo en un camino de terracería de la zona hace 5 años.
Localizan a feminicida en Arizona, Estados Unidos. Caleb "N" golpeó a su prima y abandonó su cuerpo en Puebla
Este viernes 19 de septiembre la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer la aprehensión en contra de Caleb "N" de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.
Noticia relacionada: Localizan a Mujer Inconsciente y Semidesnuda en Camino de Terracería en Puebla
La detención fue posible con la colaboración de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el Servicio de Marshals de Estados Unidos (USMS) y la División de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de los Estados Unidos.
Trasladan a Sonora al asesino de su prima para entregarlo a las autoridades mexicanas
Caleb "N" fue localizado en el estado de Arizona, donde fue detenido por elementos del Servicio de Marshals de Estados Unidos, y trasladado a Nogales en Sonora.
El sujeto fue entregado a las autoridades mexicanas en Sonora, en colaboración con la Fiscalía de Puebla, para realizar el traslado a la entidad poblana.
El hombre de 29 años quedará a disposición del Juez de Control, para que responda por los hechos que se le imputan.
Historias recomendadas:
- Sujeto Abusa de Mujer Frente a su Acompañante y Dispara contra Policía en Puebla
- Sujetos Atacan con Más de 10 Balazos a Mujer y Niña en Tehuacán, Puebla
- Encuentran a Mujer Sin Vida Hincada y Rodeada de Abejas en Puebla
Con información de FGE
JAPR