Recuperan Camioneta Robada con un Perro en su Interior en Autopista de Puebla

Este martes 23 de diciembre de 2025 fue recuperada una camioneta robada previamente por tres sujetos armados a unos turistas sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del municipio de Tecamachalco.

En el interior de la camioneta se encontraba un perro raza Border Collie, de color negro con blanco, de nombre Albus, quien fue entregado de inmediato con sus propietarios.

Este martes los agraviados circulaban por dicha autopista, cuando fueron interceptados por un vehículo del cual descendieron tres sujetos armados, quienes los amagaron y los trasladaron a diferentes puntos de la zona donde los obligaron a hacer diferentes depósitos bancarios, para posteriormente darse a la fuga a bordo de su camioneta en cuyo interior iba una mascota.

Se trató de una camioneta marca Toyota, modelo RAV4, 2023, de color blanco, así como de un canino raza Border Collie, de color negro con blanco, de nombre Albus.

La predenuncia de estos hechos se realizó a través del 911 y a partir de entonces personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó diferentes actos de investigación en la zona que permitieron recuperar tanto la camioneta como la mascota.

La FGE Puebla entregó el animal a sus propietarios, hará lo propio con el vehículo recuperado y continuará con las indagatorias para dar con los responsables de estos hechos.

En diversos operativos realizados a lo largo del estado de Puebla en los últimos días, cinco vehículos que contaban con reporte de robo vigente fueron recuperados por las autoridades.

Las primeras recuperaciones se llevaron a cabo en los municipios de Quecholac, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, donde se ubicaron tres automóviles presuntamente robados y fueron detenidos Porfirio “N”, Humberto “N”, Carlos “N”, y Francisco “N”.

En Teziutlán y con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, fue detenido Mario “N”, quien se encontraba en posesión de un tractocamión con reporte de robo del 19 de diciembre.

Finalmente, la coordinación entre los C5i de Puebla y autoridades de Morelos permitió localizar una camioneta Toyota, Hilux, de color blanco, también con reporte de robo.

