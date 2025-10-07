Recuperan Camioneta Robada a Minutos de Haber Sido Reportada en Tlaxcala

Una camioneta roja fue robada y recuperada en cuestión de minutos en el estado de Tlaxcala la tarde de este martes 7 de octubre de 2025.

El robo ocurrió en el Bulevar Ocotlán y fue recuperada por elementos del en el municipio de Papalotla del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) del Estado de Tlaxcala.

Noticia relacionada: Por Tercera Vez Dan "Cortinazo" y Roban en Estética de Puebla

Roban camioneta en Bulevar Ocotlán y la recuperan en Ocotlán, Tlaxcala

La tarde de este lunes el propietario de una camioneta roja reportó que le fue robada en el Bulevar Ocotlán, en menos de media hora después de haberla dejado estacionada.

De acuerdo con elementos del SESESP Tlaxcala el vehículo se dio de alta en el sistema de Registro Público Vehicular de Tlaxcala (Repuvet) y se tuvo conocimiento que circulaba en la carretera Vía Corta, al mismo tiempo que fue identificada una camioneta con las mismas características a través de cámaras de vigilancia.

En menos de una hora de haberse reportado como desaparecida la Policía Estatal logró ubicarla y asegurarla en el municipio de Papalotla donde se encontraba abandonada.

Asaltan a conductor y roban vehículo en San Salvador Chachapa, junta auxiliar de Amozoc, Puebla

Dos hombres armados despojaron al conductor de un Jetta color rojo en el municipio de Amozoc el pasado lunes 6 de octubre.

Una cámara de seguridad captó el momento de un robo con violencia, que sufrió la pareja de una joven en Amozoc, Puebla. Los delincuentes abrieron la puerta, bajaron al conductor, y lo subieron atrás para quitarle dinero, teléfono celular, incluso ropa.

44 Unidades Recuperadas por Campaña Cero Robos en Puebla durante Septiembre 2025

Segundos después del robo, los responsables huyeron y abandonaron al conductor cerca de una tienda donde pidió ayuda para comunicarse con familiares y contar lo sucedido.

Historias recomendadas:

Con información del SESESP Tlaxcala

GMAZ