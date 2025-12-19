Roban Camioneta y la Dejan Abandonada en la Zona Conurbada de Puebla

La tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 en el municipio de Coronango fue recuperada una camioneta de la marca Volkswagen que habría sido robada en Santiago Momoxpan, junta auxiliar del municipio de San Pedro Cholula.

La unidad se encontraba abandonada en la colonia Misiones de San Francisco perteneciente a la demarcación antes mencionada, siendo un ciudadano el que alertó de esto a los policías municipales que patrullaban por la zona.

Abandonan en Coronango camioneta robada en Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula

Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango se encontraban realizando un recorrido de vigilancia sobre Avenida Central, de Misiones de San Francisco, cuando fueron alertados por un ciudadano, sobre la presencia de una camioneta Volkswagen, tipo Terramont, de color azul obscuro, que se encontraba en aparente estado de abandono.

Ante dicho señalamiento, los uniformados acudieron a verificar la información, y al consultar los números de identificación vehicular a través de cabina, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo, indicando que momentos antes habría sido robada con violencia en inmediaciones de San Pedro Cholula.

Por tal motivo, fue asegurada y trasladada a la Comisaría de Seguridad Pública de Coronango, para dar inicio con los trámites correspondientes.

Este mismo viernes elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) aseguraron un vehículo Ford Fiesta, color blanco, al detectar alteraciones en sus medios de identificación durante una inspección preventiva.

El apoyo fue solicitado por un ciudadano que pretendía adquirir el automóvil. Al revisar la unidad, se localizaron irregularidades en el número de serie, número de motor y datos confidenciales de fabricación, por lo que el vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Con información de la FGJE Tlaxcala

