Sujeto Asesina a Golpes a su Madre al Interior de su Domicilio en Puebla

Un sujeto identificado como Carlos Armando “N” fue detenido por ser el presunto responsable del feminicidio de su propia madre en el municipio poblano de San Francisco Altepexi.

Tras la aprehensión un Juez de Control determinó la imputación de prisión preventiva oficiosa, mientras que la audiencia de vinculación se realizará este martes 30 de septiembre de 2025 debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró este domingo 28 de septiembre la aprehensión de Carlos Armando “N”, quien además se encuentra con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de su mamá.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Francisco Altepexi, Puebla, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un domicilio particular. En el lugar se llevó a cabo el levantamiento de cadáver, asegurando el lugar para su correcto procesamiento y recolección de indicios materiales.

A través del análisis contextual, entrevistas, y actos de investigación complementarios, se logró determinar la probable participación de Carlos Armando “N”, quien se sabe que tenía tres días viviendo con la víctima, ya que había salido de un anexo después de un año interno por sus adicciones.

De acuerdo a los actos de investigación se estableció que el masculino habría agredido físicamente a su progenitora, causándole diversas lesiones, provocando que perdiera la vida.

Detienen a Juan “N” por tentativa de feminicidio contra su expareja en San Andrés Cholula

El pasado 25 de septiembre un sujeto fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, en agravio de su expareja sentimental con un arma punzocortante en San Andrés Cholula.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba en una estética ubicada en el municipio antes mencionado, cuando Juan "N" presuntamente ingresó al establecimiento y comenzó a agredirla con un instrumento punzocortante.

La expareja del hoy detenido, logró salir del lugar y refugiarse en su domicilio, donde se encontraba un familiar que intervino para evitar que continuara la agresión.

