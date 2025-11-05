Detienen a Sujeto en un Anexo de Puebla por Presunta Violencia Familiar

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, Carlos Eduardo “N” fue detenido mientras se encontraba en el anexo “Unidos para Vivir A. C.”, ubicado en el municipio de San Salvador el Seco, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) el 10 de noviembre de 2020, el imputado en su domicilio ubicado en el municipio de Tlachichuca, presuntamente en estado de ebriedad y bajo los efectos de drogas, agredió físicamente a su pareja sentimental impactándola contra un mueble provocándole lesiones, además la habría amenazado de muerte.

Carlos Eduardo “N” quedó a disposición del Juez de Control del municipio de Ciudad Serdán, a la espera de la audiencia inicial donde se determinará su situación legal.

Con información de la FGE Puebla

GMAZ