Catean Cinco Inmuebles en Puebla; Detienen a un Hombre y Decomisan Más de 100 Dosis de Droga

Este domingo 21 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), cateó diversos inmuebles ubicados en el municipio de Tehuacán, logrando el aseguramiento de múltiples dosis de droga y la detención de una persona presuntamente vinculada a actividades de narcomenudeo.

Las acciones se derivaron de una denuncia anónima, a partir de la cual se desplegaron actos de investigación orientados a corroborar la existencia de puntos utilizados presuntamente para la comercialización de sustancias ilícitas.

Las intervenciones en Tehuacán, se realizaron a inmuebles en los que se detectó operatividad criminal, ubicados en:

Santa Cruz Acapa , donde se aseguraron 30 envoltorios con la droga conocida como cristal y 10 bolsas con hierba seca de color verde con características de la marihuana.

Colonia Puerta del Sol, donde se aseguraron 31 envoltorios con la droga conocida como cristal y 11 bolsas con hierba seca de color verde con la droga conocida como marihuana.

San Diego Chalma, donde se aseguraron 7 bolsas con hierba seca con características de la marihuana y 11 envoltorios con sustancia granulada de color blanco.

Colonia Maravillas, donde se aseguraron 5 bolsas con la droga cristal y 10 bolsas con hierba seca de color verde con características similares a marihuana. En el lugar también fue detenido Jose Juan N., de 30 años de edad, originario del municipio de Ajalpan.

Colonia San Miguel, donde se aseguraron 25 bolsas con marihuana y 17 bolsas con la droga conocida como cristal.

Dando como resultado un total de 152 dosis de probable droga asegurada y un hombre detenido.

