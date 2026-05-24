Catean Refaccionaria de Huaquechula en Puebla y Capturan a Presunto Narcomenudista

Un sujeto identificado como Luciano "N" fue detenido como resultado de un operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad, en la localidad de Cacaloxuchitl, municipio de Huaquechula en Puebla.

Las labores de inteligencia e investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó dos cateos y aseguraron droga, dinero en efectivo y un inmueble.

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Arrestan a presunto narcomenudista durante cateo de refaccionaria en Hauquechula

Con trabajos de investigación de campo y gabinete, agentes investigadores identificaron dos domicilios utilizados como puntos de distribución y comercialización de narcóticos, por lo que se solicitaron las órdenes judiciales correspondientes en la "Refaccionaria Torres".

El 20 de mayo de 2026 se ejecutó el primer cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la calle 10 Norte, sin número visible, se logró la detención de Luciano "N", además del aseguramiento de 37 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 20 envoltorios con hierba seca con características de marihuana, una báscula gramera y 200 pesos en efectivo.

La segunda intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle 6 Norte, sin número visible, también en la localidad de Cacaloxuchitl, fueron aseguradas 34 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal.

Catean dos inmuebles utilizados para el narcomenudeo en Cacaloxuchitl

La Fiscalía de Puebla informó que ambos inmuebles eran utilizados como puntos discretos para la venta y distribución de droga, manteniendo operaciones permanentes relacionadas con actividades de narcomenudeo en dicha región.

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Los dos inmuebles fueron asegurados y tanto la persona detenida como los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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Con información de N+

JAPR