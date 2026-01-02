Choque de Automóvil contra Poste en Puebla Deja Dos Adultos Mayores Lesionados

La tarde de este viernes 2 de enero de 2026 se registró un fuerte accidente vial en la intersección de las calles 31 Poniente y 7 Sur en la ciudad de Puebla dejando dos adultos mayores lesionados.

Autoridades tuvieron que llegar al lugar de los hechos para realizar el retiro de la unidad, llevar a cabo labores de mitigación de riesgos y dar atención prehospitalaria a las víctimas del siniestro.

Choque de automóvil con poste deja dos adultos mayores lesionados en Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes que un automóvil en el que viajaban dos adultos mayores chocó contra un poste en la calle 31 Poniente esquina con la 7 Sur de la capital poblana.

El vehículo quedó destrozado de la parte delantera, derramando líquidos, por lo que elementos de Protección Civil de Puebla Capital llegaron al sitio para realizar labores de mitigación de riesgos y retirar la unidad.

Al lugar de los hechos también llegaron paramédicos para brindar atención prehospitalaria a las dos personas de la tercera edad quienes resultaron lesionadas, sin embargo, no requirieron ser trasladadas a un nosocomio.

Mueren motociclista y ciclista tras choque en Bulevar Carmelitas de Puebla

El pasado 31 de diciembre, dos personas fallecieron en un accidente que se registró en la colonia San Isidro Castillotla del municipio de Puebla. El mortal percance se registró cuando colisionaron una motocicleta y una bicicleta en el Bulevar Carmelitas y la Privada 143C Poniente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ciclista decidió pasar de un lado a otro el Bulevar Carmelitas, pero al llegar al centro de la vialidad, tuvo que descender de la bicicleta para pasar el camellón central, debido a que presenta un importante desnivel de al menos medio metro.

Pasajeros Lesionados por Choque de Microbuses en Bulevar 5 de Mayo de Puebla

Una vez que hizo esto, montó nuevamente la bicicleta y comenzó su camino para atravesar sin precaución la cinta de circulación. Fue en ese momento cuando la motocicleta que circulaba en los carriles con sentido al sur lo impactó y ambos hombres cayeron al suelo perdiendo la vida al momento.

