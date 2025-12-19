Chocan Dos Automóviles sobre la Autopista México-Puebla en Tlaxcala

La tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 se registró un choque entre dos vehículos sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 030+200 en el estado de Tlaxcala.

Debido a que durante el siniestro los automóviles quedaron estorbando uno de los carriles del tramo carretero, las autoridades tuvieron que implementar un cierre parcial de circulación.

Dos automóviles chocaron sobre la autopista México-Puebla en Tlaxcala

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes cuando dos automóviles, uno de color rojo y otro blanco, chocaron sobre la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 030+200 en el estado de Tlaxcala.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para atender el accidente y realizar un cierre parcial de circulación debido a que las unidades obstruyeron uno de los carriles del tramo carretero.

Este mismo viernes una camioneta tipo van color blanca presuntamente de uso comercial se volcó sobre la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 109, dejando como saldo una persona atrapada en la unidad.

El hombre sobrevivió, sin embargo, quedó atrapado entre los fierros del vehículo, por lo que las personas que llegaron para auxiliarlo solicitaron ayuda de las autoridades para rescatarlo antes de que sucediera una tragedia mayor.

Este accidente también fue atendido por la Guardia Nacional de Carreteras, y por la gravedad del siniestro, fue necesario el cierre parcial de circulación para que las autoridades competentes aplicaran los protocolos correspondientes.

Con información de Guardia Nacional de Carreteras

