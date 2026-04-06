Tres Vehículos Participan en Choque Múltiple al Norte de la Ciudad de Puebla

La tarde de este lunes 6 de abril de 2026 se registró un fuerte choque múltiple entre tres vehículos sobre el paso a desnivel en la avenida Tecamachalco de la colonia Satélite Magisterial en la ciudad de Puebla.

Como resultado del accidente ocurrido al norte de la capital poblana una de las unidades terminó volcada por lo que llegaron elementos de rescate para atender el siniestro.

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Tres vehículos protagonizan choque múltiple en colonia Satélite Magisterial de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este lunes cuando se registró una carambola donde tres vehículos resultaron involucrados, uno de ellos volcado y con derrame de combustible.

Paramédicos de SUMA valoraron a dos mujeres y un menor de edad, ocupantes del vehículo volcado, quienes no requirieron traslado. Los demás conductores resultaron ilesos.

En el operativo participó la Coordinación de Protección Civil estatal, Policía Estatal Bomberos, Protección Civil Municipal y la Policía de la Ciudad, quienes realizaron labores de mitigación del derrame de combustible y retiro de un poste afectado.

Motociclista resulta lesionado tras chocar con un taxi en Puebla

En el cruce de avenida de las Rosas y avenida Bugambilias en la ciudad de Puebla un motociclista resultó lesionado. El conductor de la motocicleta impactó de manera frontal contra un taxi este mismo lunes.

El conductor de la unidad de dos ruedas y su acompañante fueron valorados por paramédicos de urgencias básicas de Protección Civil municipal. Al lugar llegaron agentes de Tránsito en la unidad 527 para abanderar.

Motociclista Resulta Lesionado tras Chocar contra un Taxi en la Ciudad de Puebla

El chofer del servicio de transporte se mantuvo en el lugar para responder por los hechos, sin embargo, señaló que el responsable fue el motociclista quien no respetó el sentido de la circulación.

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Con información de N+

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