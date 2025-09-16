Aparatoso Choque Múltiple entre Dos Automóviles y un Tráiler en Carretera de Puebla

Este martes 16 de septiembre aproximadamente a las 17:00 horas se registró un aparatoso choque múltiple en la carretera Amozoc-Perote a la altura del kilómetro 087+500 en el que participaron dos automóviles y un tráiler.

Hasta el momento se desconoce la manera en la que ocurrió el accidente, ni el estado de salud de los ocupantes de los automóviles ya que uno de ellos terminó volcado sobre su lado derecho mientras que el otro acabó fuera del camino.

Choque múltiple en carretera Amozoc-Perote de Puebla provoca cierre parcial de circulación

El choque múltiple en la carretera Amozoc-Perote entre dos automóviles y un tráiler fue atendido por elementos de la Guardia Nacional de Carreteras, quienes anunciaron el cierre parcial de la circulación en lo que se realizan las diligencias correspondientes.

En la fotografía compartida en sus redes sociales se puede observar a la unidad pesada completamente detenida pero sin mucho daño aparente, un automóvil blanco volcado sobre su lado derecho, un automóvil rojo fuera de la carpeta asfáltica y muchos pedazos de autopartes regados por el suelo.

Esta misma tarde también se reportó un aparatoso choque de un automóvil contra el muro de contención en la carretera Apizaco-Tejocotal a la altura del kilómetro 015+900 en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con la imagen compartida por la Guardia Nacional de Carreteras, el automóvil gris habría perdido el control estrellándose de manera frontal contra el muro, quedando destrozada toda su parte delantera.

