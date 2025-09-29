Camioneta Choca contra Muro de Contención y Vuelca en Libramiento Tlaxcala

Este viernes 26 de septiembre de 2025 el conductor de una camioneta que transitaba por el Libramiento Tlaxcala sufrió una volcadura a la altura del municipio de Atlahapa luego de que perdiera el control y chocara contra un muro de contención.

A pesar de que ya transcurrieron aproximadamente 72 horas del accidente carretero, se desconoce el estado de salud del chofer de la unidad y si llevaba o no a más pasajeros dentro de ella.

Autoridades estatales atendieron volcadura de camioneta en Libramiento Tlaxcala

En un video difundido en las redes sociales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala (SESESP), se puede apreciar el momento en que la unidad colisiona con el muro y posteriormente terminó volcada.

En la publicación del SESESP Tlaxcala se dio a conocer que elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Policía Municipal se trasladaron hasta el sitio para atender el siniestro e iniciar con los protocolos correspondientes.

Tres hombres en estado de ebriedad vuelcan automóvil en Atlixco, Puebla

Tres hombres en estado de ebriedad quienes circulaban a bordo de un automóvil compacto sufrieron una aparatosa volcadura. El percance vial se registró sobre el bulevar Rafael Moreno Valle del municipio de Atlixco, Puebla.

Los tres sujetos lograron salir del vehículo y se dieron a la fuga dejando abandonada la unidad. Policías municipales acudieron al sitio y cerraron la vialidad mientras se realizaron las labores para retirar el automóvil y mitigar riesgos.

Incendio y Volcadura de Pipa en Autopista México-Tuxpan en Huauchinango

El automóvil fue trasladado al corralón de la demarcación y hasta el momento no ha sido reclamado por el propietario.

