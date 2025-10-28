Caos Vial por Manifestación en la Lateral de la Autopista México-Puebla
N+
Trabajadores del Hospital de Traumatología y Ortopedia de la autopista México-Puebla bloquearon la lateral y la incorporación.
COMPARTE:
Desde las 9 de la mañana de este martes 28 de octubre un grupo de manifestantes con pancartas bloquearon con piedras, rocas y llantas la lateral de la autopista México-Puebla, frente al Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle.
Minutos después usuarios de la vialidad reportaron caos vial en la zona, debido al bloqueo para continuar por la lateral frente al hospital, y en la incorporación para subir a la autopista.
Noticia relacionada: Trabajadores de Limpieza en Hospitales de Puebla Exigen Pago de Quincenas
Cierre a la circulación frente al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la autopista México-Puebla por manifestación
El grupo de personas que realiza el cierre a la circulación, son trabajadores del nosocomio quienes exigen mejores condiciones laborales.
El tráfico generó una fila de vehículos varados que llega hasta la incorporación de la Vía Corta a Santa Ana. Se recomienda evitar la zona y tomar vías alternas mientras dura la manifestación frente al hospital.
Historias recomendadas:
- ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 28 de Octubre? Esto Reportan Capufe y GN
- Familiares de Liam Tadeo Exigen Continuar con la Búsqueda en Puebla
- Desaparece Maestra cuando Viajaba de Atlixco a Puebla en Autobús
Con información de Julián Arturo Peña
JAPR