Caos Vial por Manifestación en la Lateral de la Autopista México-Puebla

Desde las 9 de la mañana de este martes 28 de octubre un grupo de manifestantes con pancartas bloquearon con piedras, rocas y llantas la lateral de la autopista México-Puebla, frente al Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y General Rafael Moreno Valle.

Minutos después usuarios de la vialidad reportaron caos vial en la zona, debido al bloqueo para continuar por la lateral frente al hospital, y en la incorporación para subir a la autopista.

Cierre a la circulación frente al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la autopista México-Puebla por manifestación

El grupo de personas que realiza el cierre a la circulación, son trabajadores del nosocomio quienes exigen mejores condiciones laborales.

Tráfico detenido por manifestación de trabajadores del hospital en la autopista. Foto: N+

El tráfico generó una fila de vehículos varados que llega hasta la incorporación de la Vía Corta a Santa Ana. Se recomienda evitar la zona y tomar vías alternas mientras dura la manifestación frente al hospital.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR