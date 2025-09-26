Cierran el Bulevar 5 de Mayo de Puebla por Presencia de Manifestantes
N+
Agentes de tránsito implementaron cierres en inmediaciones del Parque Juárez y la Fiscalía de Puebla.
COMPARTE:
La mañana de este viernes 26 de septiembre reportaron cierres viales sobre el Bulevar 5 de Mayo, a la altura del Parque Juárez y Plaza Dorada, por la presencia de un grupo de manifestantes.
En el lugar hicieron presencia agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para implementar un bloqueo a la circulación de vehículos en un perímetro cercano al edificio de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Noticia relacionada: Trailero Evita Accidente y Choca contra Autobús en la Autopista
Cierre en calles de Puebla por manifestación en Bulevar 5 de Mayo hoy viernes
La Policía Municipal, cerró varias vialidad que conectan con el Bulevar 5 de Mayo para evitar el congestionamiento vial en el punto, y se recomienda tomar vías alternas.
Los cruces cerrados a la circulación de vehíclos son:
- 31 Oriente y 4 Sur
- 31 Oriente y 8 Sur
- Bulevar Héroes del 5 de Mayo y 43 Oriente
- Bulevar Héroes del 5 de Mayo y 27 Oriente
No hay paso en inmediaciones de la Fiscalía de Puebla por manifestación
Elementos de la Dirección General de Control de Tránsito cerraron el paso con patrullas y permanecen en la zona para coordinar la movilidad.
Se recomiendas anticipar traslados y tomar vías alternas para preservar el flujo vial seguro.
Historias recomendadas:
- ¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 26 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN
- ¿Cómo Denunciar un Delito en la App 911 en Puebla? Así se Reportan Emergencias en Tiempo Real
- Familia se Hospeda en Hotel de Puebla y Sufre Secuestro Virtual; Les Pedían 300 Mil Pesos
Con información de SSC
JAPR