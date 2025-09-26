Cierran el Bulevar 5 de Mayo de Puebla por Presencia de Manifestantes

La mañana de este viernes 26 de septiembre reportaron cierres viales sobre el Bulevar 5 de Mayo, a la altura del Parque Juárez y Plaza Dorada, por la presencia de un grupo de manifestantes.

En el lugar hicieron presencia agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para implementar un bloqueo a la circulación de vehículos en un perímetro cercano al edificio de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Cierre en calles de Puebla por manifestación en Bulevar 5 de Mayo hoy viernes

La Policía Municipal, cerró varias vialidad que conectan con el Bulevar 5 de Mayo para evitar el congestionamiento vial en el punto, y se recomienda tomar vías alternas.

Los cruces cerrados a la circulación de vehíclos son:

31 Oriente y 4 Sur

31 Oriente y 8 Sur

Bulevar Héroes del 5 de Mayo y 43 Oriente

Bulevar Héroes del 5 de Mayo y 27 Oriente

No hay paso en inmediaciones de la Fiscalía de Puebla por manifestación

Elementos de la Dirección General de Control de Tránsito cerraron el paso con patrullas y permanecen en la zona para coordinar la movilidad.

Se recomiendas anticipar traslados y tomar vías alternas para preservar el flujo vial seguro.

