Detienen a Cinco Personas y Aseguran Drogas durante Cateo a Inmueble en Puebla

Este miércoles 1 de octubre de 2025 fue cateado un inmueble en la colonia Centro del municipio de Atlixco, dejando un saldo de cinco personas detenidas así como múltiples dosis de drogas como cocaína, marihuana y cristal.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Noticia relacionada: Catean Cinco Inmuebles en Puebla; Detienen a un Hombre y Decomisan Más de 100 Dosis de Droga

Catean inmueble relacionado con la venta de drogas en Atlixco, Puebla

En cumplimiento a una orden girada por el Juez de Control, la Fiscalía General del Estado cateó un inmueble en el municipio de Atlixco, logrando el aseguramiento de múltiples dosis de droga y la detención de cinco personas presuntamente vinculadas a actividades de narcomenudeo.

Derivado de una denuncia anónima, se emprendieron investigaciones para confirmar la existencia de un inmueble presuntamente vinculado con la venta de sustancias ilícitas, logrando su localización en la calle 11 sur, colonia Centro, del municipio de Atlixco, Puebla.

El órgano jurisdiccional concedió la orden de cateo, con base en los datos de prueba aportados por la Representación Social.

Detienen a cinco personas y aseguran más de 10 dosis de droga durante cateo en Atlixco

Durante la intervención por parte de agentes de investigación, se logró la detención de Erika "N", Arturo "N", Alejandro "N", Eduardo "N" y José Roberto "N" en posesión de droga.

Cateo en Gasolinera: Pipa Asegurada y Hombre Detenido en Chapulco Puebla

Entre las dosis aseguradas se encontraban 10 bolsas con polvo blanco con características de la cocaína, una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana, dos pipas de cristal con sustancia blanquecina en su interior y una báscula gramera.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ