Vinculan a Proceso a Sujetos por Robar con Violencia Boletas de una Casilla Electoral en Puebla

Cinco sujetos fueron vinculados a proceso por el delito de apoderamiento de documentos públicos electorales, en el municipio de Tlapanalá en Puebla. Los presuntos responsables robaron con violencia las boletas electroales de una escuela.

El pasado 4 de junio de 2024, los hoy indiciados ingresaron al Centro de Educación Preescolar Indígena “Gabriela Mistral”, donde se encontraban instaladas las casillas para el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024.

Noticia relacionada: Detienen a 8 Hombres por Robo de Boletas y Muerte de Mujer en Tlapanalá, Puebla

Huyen en camioneta cinco hombres después de robar documentos electorales en Tlapanalá, Puebla

De acuerdo con la investigación, los responsables cometieron actos de intimidación, despojaron a los funcionarios de casilla de boletas electorales federales y locales, para posteriormente darse a la fuga a bordo de una camioneta con placas de Tamaulipas.

Con las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se logró la vinculación a proceso de Jesús "N", José Luis "N", Miguel Alejandro "N", Carlos "N" y Emilio "N", por su presunta participación en el robo de documentos en la casilla.

Obtuvo Fiscalía de Puebla vinculación a proceso de presuntos responsables de apoderarse de material electoral en 2024

Luego de denunciar los hechos, el agente del Ministerio Público llevó a cabo diversos actos de investigación, logrando identificar a los presuntos responsables, por lo que procedió a judicializar la Carpeta de Investigación.

Investigan Presunta Compra de Votos en Chignahuapan, Puebla

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía de Puebla presentó los argumentos correspondientes, mediante los cuales el Juez de Control determinó la vinculación a proceso, además de imponerles la medida cautelar de firma periódica, la cual permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso judicial.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR