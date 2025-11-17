Matan a Balazos a Comerciante al Interior de la Central de Abastos de Puebla

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue ejecutado dentro de una abastecedora de pollo al interior de la Central de Abastos de Puebla.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de cadáver y evidencias, mientras que los homicidas huyeron en motocicletas con rumbo desconocido.

Sujetos armados asesinan a hombre en local de la Central de Abastos de Puebla

Testigos narraron que, al menos cuatro hombres armados, ingresaron al negocio y dispararon en cinco ocasiones con rifles de alto poder.

La víctima cayó sobre una tina con hielo y murió al instante. Los delincuentes salieron corriendo y escaparon en motocicleta.

Trabajadores y clientes de locales cercanos llamaron a los números de emergencia para que atendieran al hombre herido.

Los paramédicos llegaron al sitio, sin embargo, el comerciante ya había perdido la vida.

Policías estatales y municipales acordonaron la zona y cerraron la avenida Interior Norte, entre Calzada del Conde y Vía Corta a Santa Ana.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento de cadáver y recolectaron casquillos percutidos.

Noticia en desarrollo