Muere Mujer luego de Caer con su Automóvil a una Barranca en Puebla

Una mujer perdió la vida de manera trágica luego de salir proyectada de su automóvil y caer desde el puente de Totolapa, en el municipio de Huauchinango, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes la conductora habría perdido el control de la unidad, lo que provocó que el vehículo saliera de la cinta asfáltica y precipitara a una profundidad aproximada de 50 metros. El automóvil quedó completamente destrozado en el fondo del barranco.

Identifican a mujer fallecida por accidente en Puente de Totolapa en Huauchinango, Puebla

Cuerpos de emergencia, Protección Civil y elementos de seguridad acudieron a la zona para atender la situación; sin embargo, al arribar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima portaba una credencial de elector a nombre de Mariana Escamilla Sosa, originaria de la Colonia El Potro, en Huauchinango,.

Las labores para extraer el cuerpo tardaron varias horas debido a la complejidad de las maniobras.

Rescatan cuerpo de automovilista que volcó su vehículo en carretera Pachuca-Tuxpan en Puebla

Durante el fin de semana una mujer automovilista salió del camino en la carretera federal Pachuca–Tuxpan, altura de la junta auxiliar Venta Grande, en el municipio de Huauchinango.

El Gobierno de Puebla a través de la Coordinación de Protección Civil, brindó atención al accidente, para rescatar a la persona atrapada al interior de la unidad, que cayó varios metros en una barranca.

En el incidente, la mujer perdió el control, salió del camino y cayó a una barranca, por lo que se activaron los protocolos de rescate. Tras concluir las maniobras correspondientes, la vialidad fue reabierta a la circulación.

Para el rescate del conductor participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, autoridades municipales y Cruz Roja Delegación Puebla.

