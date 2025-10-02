Exhuman y Entregan Cuerpo Número 100 a Familiares en Puebla tras Identificarlo

Este jueves 2 de octubre de 2025 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) exhumó y entregó el cuerpo número 100 a sus familiares como parte del Programa de Identificación Humana iniciado hace tres meses.

Este mecanismo implementado por las autoridades hace menos de tres meses facilita el reconocimiento de los cuerpos no identificados almacenados por el Servicio Médico Forense (Semefo) en el panteón de La Piedad.

FGE Puebla entrega el cuerpo identificado número 100 en el panteón La Piedad

Aproximadamente a las 14:00 horas, Alejo Carpio, Director del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la FGE Puebla, dirigió la exhumación del cuerpo de una persona quien desde 2021 permanecía en calidad de desconocida en el centro de resguardo temporal del panteón de La Piedad.

Esta persona desaparece en 2021 a finales de agosto los familiares dejan de saber de él pero entraron al sitio.

Carpio Ríos recordó que estas acciones forman parte del programa de identificación humana implementado de manera exitosa por la Fiscalía, que hasta el momento ha entregado 100 en tres meses.

Programa de Identificación Humana en Puebla aún cuenta con 110 casos que se están atendiendo

El director del INCIFO, dio a conocer que el programa tiene 110 fotografías de personas encontradas sin vida no solo de Puebla, sino también de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Morelos y Michoacán.

Si hay alguien que anda buscando sabe que desapareció un amigo o un familiar díganles que entren a la Fiscalía al portal.

Exhumación 100 en el Panteón de La Piedad en Programa de Identificación Humana

A través del micrositio de consulta www.fiscalia.puebla.gob.mx la ciudadanía puede visualizar imágenes, nombres y datos de las personas fallecidas ya identificadas.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ