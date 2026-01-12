Dos Hombres Fueron Privados de la Libertad y Abandonados Sin Vida en Puebla

En la Colonia San José perteneciente a la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, hubo movilización policíaca la mañana de este lunes 12 de enero. A primera hora reportaron a los números de emergencia la presencia de personas sin vida, quienes se confirmó que corresponden a dos víctimas de privación de la libertad en la Colonia 10 de Mayo en Puebla.

Al arribo de las autoridades constataron que se trataba de dos cuerpos. la zona fue resguardada y dieron parte a la Fiscalía General del Estado (FGE). Tras confirmar el deceso, procedieron a la preservación de evidencias y el levantamiento de rigor en la Privada Gólgota y Calle Francisco I. Madero.

Investigan Hallazgo de Cuerpos Localizados en San Sebastián de Aparicio, Puebla

Fueron abandonados aparentemente a unos metros del panteón. Elementos de la policía y peritos de la Fiscalía de Puebla, continúan las investigaciones con la finalidad de determinar la identidad y cómo perecieron.

Cuerpos desmembrados localizados en San Sebastián de Aparicio corresponden a personas privadas de la libertad

El vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, confirmó que los cadáveres hallados en la colonia San José en Aparicio fueron privados de la libertad la noche del domingo en la colonia 10 de Mayo.

Puedo decirles que coinciden con las personas que aparecieron desafortunadamente el día de hoy. Estamos trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento y con la Policía Municipal.

¿Quiénes era las víctimas cuyos cuerpos fueron localizados en una obra negra de San Sebastián de Aparicio en Puebla?

Explicó que las características de los cuerpos coinciden con los reportes que recibieron de familiares. Por tanto, están en coordinación con la Fiscalía de Puebla, para esclarecer el hecho y ubicar a los responsables.

Francisco Sánchez no precisó la identidad de las víctimas, pero aseguró que habrá la investigación para determinar el móvil del doble homicidio, de personas cuyos cuerpos fueron desmembrados y abandonados.

